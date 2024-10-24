Ученые выяснили, какие люди умрут раньше остальных

Исследователи из Университета штата Флорида проанализировали данные Британского биобанка — обширной базы данных, в которой содержатся биологические образцы и генетическая информацию, а также сведения об образе жизни и здоровье более полумиллиона человек.

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Учёные изучили данные почти 500 тысяч человек, которые с 2006 по 2010 год прошли оценку невротизма. Данные этих людей были сохранены в Биобанке.

Невротизм оказался не просто расстройством, а маркером ранней смерти: эта психопатология ярко проявляется в качестве регулярного плача при просмотре фильмов. Речь не о частных реакциях на драматические или трогательные сцены, всплакнуть из-за которых могут даже мужчины. И дело не в более выраженной эмоциональности у женщин.

Учёные отметили, что невротизм тесно связан с негативными эмоциями, такими как страх, печаль и раздражительность. Но всё же это более сложное состояние, которое состоит из различных компонентов, таких как одиночество, тревожность и раздражительность, «разрушающих разум и тело».

К проявлениям невротизма исследователи отнесли также резкие перепады настроения и чувство эмоционального пресыщения. И здесь учёные выявили неожиданную связь: патологическая совокупность всех аспектов «была наиболее сильной у мужчин и особенно значимой среди людей младше 54 лет и тех, у кого нет высшего образования».

Исследование, начавшееся в 2006 продолжалось до конца 2023 года. За это время из почти 500 тысяч добровольцев умерли 43 400 человек — 8,8% от общего числа участников. Как показали обобщённые данные, средний возраст умерших составлял 70 лет, а основной причиной смерти был рак, за которым следовали заболевания нервной, дыхательной и пищеварительной систем.

Фундаментальной причиной невротизма и последствий этого состояния является одиночество. Качество жизни у тех, кто умер, было низким.

«Было удивительно, что одиночество оказало гораздо более сильное влияние, чем другие компоненты невротизма», — рассказал старший автор исследования и профессор гериатрии в Университете штата Флорида Антонио Терраччано.

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