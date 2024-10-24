Перечислены восемь способов побороть быстрое старение мозга

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Neurology, подтверждает, что соблюдение здоровых привычек может существенно снизить риск инсульта, деменции и депрессии у людей среднего возраста. В исследовании, проведенном на 316,127 участниках в возрасте около 56 лет, выявлены восемь ключевых факторов, влияющих на здоровье сердца и мозга, известных как «Восьмерка жизненно важных аспектов» Американской ассоциации сердца.

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К этим факторам относятся: физическая активность, сбалансированное питание, поддержание здорового веса, отказ от курения, контроль артериального давления, достаточное количество сна, а также контроль уровня холестерина и сахара в крови. Авторы исследования подчеркивают, что выбор этих здоровых привычек в среднем возрасте может значительно повлиять на здоровье мозга в будущем.

Исследование показало, что среди участников с оптимальными показателями по «Восьмерке» только 0,7% развили проблемы с мозгом, тогда как среди тех, кто имел низкие показатели, этот процент возрос до 1,8%. Участники с промежуточными результатами имели на 37% более высокий риск развития неврологических заболеваний.

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