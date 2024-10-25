Ученые нашли компонент пластика, который вызывает повреждения хромосом

Американские биологи выяснили, что проникновение молекул пластификатора BBP в растущие половые клетки многоклеточных живых существ ведет к развитию сбоев в цикле их деления. Об этом сообщает PLoS Genetics.

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Исследование провели американские молекулярные биологи под руководством профессора Гарвардского университета Моники Колайаково. Они изучали действие BBP на формирующиеся мужские и женские половые клетки, которые присутствуют в организме червей-нематод.

По данным ученых, вещество вызывает нарушения в процессе разделения хромосом, а также способствует их массовому уничтожению.

В публикации отмечается, что появление сбоев в процессе разделения хромосом связано с тем, что накопление молекул пластификатора повышало уровень кислородного стресса, а также ускоряло появление двойных разрывов в спиралях ДНК.

В октябре врач-педиатр Лусине Чеботарева заявила, что микропластиковые частицы действительно могут проникать в организм новорожденных детей, однако это никак нельзя исправить, потому что ситуация стала обыденностью.