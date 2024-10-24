Утратившим зрение людям вернули возможность читать и различать лица

Полное возвращение зрения… Сочетание, которое просто невозможно обойти вниманием. И в сообщении о нем так и сказано:

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"Исследователи из компании Science Corp. достигли исторического прорыва. Они обогнали даже компанию Илона Маска - впервые полностью вернув зрение пациентам с помощью импланта Prima. Имплант - он был вживлён 38 людям, утратившим центральное зрение. Все они смогли заново начать читать и чётко различать лица. Сейчас учёные работают над выводом импланта на рынок".

По просьбе "РГ" сообщение комментирует директор Российского глаукомного общества, заведующий отделением лазерной микрохирургии ГКБ №15 Дмитрий Кац.

Устройство используется для замены своих фоторецепторов фотоэлектрическими рецепторами, - сказал Дмитрий Васильевич. - Это не единственная компания, занимающаяся разработкой использования фотоэлектрических рецепторов в зрительном нерве. Данный метод в мире разрабатывается еще пятью компаниями. Устройство представляет из себя миниатюрный беспроводной имплант в паре с карманным компьютером и очками. Применяют его в первую очередь у пациентов с сухой формой возрастной макулярной дистрофии, а также у пациентов с пигментным ретинитом. Основной положительный эффект достигнут у пациентов именно с сухой формой возрастной макулярной дистрофии.

Что конкретнее можно сказать о применении данного импланта?

Дмитрий Кац: Разработки таких имплантов начались в 2022-м году. И вот сейчас они вышли на клинические испытания, которые дали положительный эффект.

Однако, учитывая, что пока опубликованы результаты предварительных клинических испытаний, резюме по использованию импланта еще нет. Будем ждать дальнейших результатов. И если это, действительно дает такой положительный эффект, который описывается в сообщении, будем рады: появится возможность помогать большому количеству пациентов с подобными заболеваниями.

Дмитрий Васильевич, пару слов о самом заболевании.

Дмитрий Кац: Основная проблема у пациентов с сухой формой возрастной макулярной дистрофии - это то, что они не могут читать, не различают лица. Уровень качества жизни резко снижается.

Много ли больных, нуждаются в подобном устройстве?

Дмитрий Кац: Учитывая экологическую обстановку. увеличение продолжительности жизни, сухая форма возрастной макулярной дистрофии встречается все у большего и большего количества пожилых людей. В первую очередь это важно для пациентов с сухой формой дистрофии.

А сейчас это всё консервативно лечится?

Дмитрий Кац: Консервативному лечению заболевание не поддается. Но возможно поддержание сетчатки с замедлением дистрофических изменений путем применения лютеинсодержащих препаратов. Эти препараты помогает пациенту продержаться с более медленным снижением зрительных функций. Естественно, любой прорыв в решении данной проблемы чрезвычайно важен.