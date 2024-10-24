Ученые разработали микророботов для точной доставки лекарств

Команда учёных из Наньянского технологического университета (NTU) разработала микророботов размером с зерно, управляемых магнитными полями для целевой доставки лекарств. Исследование, опубликованное в журнале Advanced Materials, представляет собой первый случай создания миниатюрных роботов, способных переносить до четырёх различных препаратов и выпускать их в программируемом порядке.

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Новые микророботы обладают высокой точностью и могут значительно улучшить терапевтические результаты, минимизируя побочные эффекты. В отличие от ранее созданных роботов, которые могли переносить лишь три типа препаратов без возможности программирования, эти устройства способны быстро перемещаться и преодолевать препятствия внутри организма.

В ходе лабораторных экспериментов роботы продемонстрировали свою способность перемещаться по поверхности, разделённой на четыре секции, и успешно выпускали разные лекарства с регулируемой скоростью. Также они смогли выполнять задачи в более сложных условиях, таких как густая жидкость, сохраняя при этом минимальную утечку лекарства.

Авторы исследования уверены, что эти микророботы могут сыграть ключевую роль в будущем целевой доставки лекарств, особенно в онкологии, где необходима точная доставка нескольких препаратов. Учёные планируют сделать роботов ещё меньшими, чтобы они могли использоваться для лечения опухолей мозга и других заболеваний.