Ученые раскрыли психологический секрет достижения успеха

Ученые из Норвежского университета науки и технологий определили, какая психологическая установка нужна для достижения успеха. Оказалось, что для этого нужно настраивать себя на рост в любых ситуациях. Исследование опубликовано в научном журнале New Ideas in Psychology (NIP).

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Специалисты провели опрос с участием 723 человек в возрасте от 16 до 85 лет. Добровольцам предложили оценить, согласны ли они с рядом утверждений.

Вопросы исследования касались сферы мотивации и реакции на встречу с затруднениями. В анкете присутствовали такие положения, как «Я знаю, что приложив усилия, я смогу улучшить свои навыки и знания» и «Мне нравится принимать вызовы и пробовать новое».

Ученые оценивали мотивацию респондентов по показателям «потока» и «страсти». Под потоком понимается способность вовлекаться в процесс и заниматься той или иной деятельностью, не замечая времени. Страсть — то, насколько человеку нравится делать что-то и проявлять интерес к этой теме.

По словам специалистов, чем чаще люди воспринимают преграды в позитивном ключе и связывают их с возможностью для саморазвития, тем проще им достигать поставленных целей в различных сферах деятельности, будь то учеба, работа, спорт, творчество или личная жизнь.