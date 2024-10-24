В МФТИ создали систему экспресс-анализа слюны, мочи и крови по фото

В МФТИ создали набор для домашнего экспресс-анализа мочи, крови и слюны по фото на смартфон. Разработанная система позволяет анализировать до 14 параметров биологических жидкостей, в их числе: глюкоза, кетоны, микроальбумин, нитриты, гемоглобин и лейкоциты, об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

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Набор состоит из специального цветового калибратора и тест-полоски, а в качестве диагностического устройства выступает смартфон. Блоки на цветовом калибраторе позволяют смартфону с помощью камеры считать данные с тестовой полоски вне зависимости от внешних условий.

«Пользователю необходимо установить на смартфон специальное приложение. Затем он открывает тестовый набор, наполняет прилагаемую емкость, окунает в нее тестовую полоску, после чего располагает ее в середине цветового калибратора. Каждая зона при взаимодействии с определенным компонентом в анализируемом веществе меняет окраску в зависимости от его концентрации. После ожидания в течение минуты калибратор вместе с тестовой полоской необходимо просканировать камерой смартфона. Снимок обрабатывается на локальном сервере, обеспечивая безопасность данных пациента, после чего программа выдает клинический результат исследования», — рассказал «Газете.Ru» сотрудник лаборатории медицинского оборудования в области ин витро диагностики МФТИ Георгий Машков.

Предложенное сотрудниками лаборатории разработки медицинского оборудования техническое решение почти в 30 раз дешевле зарубежных аналогов. Погрешность составляет всего 12%, что сравнимо с точностью традиционной лабораторной диагностики.