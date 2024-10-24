Интенсивные тренировки подавляют чувство голода, узнали ученые

Американские ученые из Университета штата Вирджиния выяснили, что интенсивные тренировки могут подавлять чувство голода. При этом женщины более восприимчивы к этой реакции по сравнению с мужчинами. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Endocrine Society (JES).

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Команда изучила, как физические упражнения влияют на уровень гормона грелина, регулирующего аппетит.

Специалисты обследовали восемь мужчин и шесть женщин. Участники голодали всю ночь, а потом тренировались с разной нагрузкой.

Оказалось, что грелин оказывает широкое биологическое действие в таких областях, как энергетический баланс, аппетит, гомеостаз глюкозы, иммунитет, сон и память.