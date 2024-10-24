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Сибирские ученые протестировали работников РЖД на стресс

Тестирование проводили в течение месяца и повторили через год. Пробы слюны брали ежедневно в начале и в конце рабочего дня, чтобы выяснить влияние стрессовой рабочей нагрузки на человека.

Сибирские ученые протестировали работников РЖД на стресс
© РИА Новости
«В основе этого интегрального ферментативного теста, сигнализирующего об уровне воздействия трудовых нагрузок на организм, лежит изменение таких компонентов слюны как содержание лактата, ионов и катионов, а также хлоридов нитратов и сульфатов», – рассказала руководитель исследования, младший научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ Галина Жукова.

Ученый пояснила: если тест не демонстрирует существенных различий по биолюминесцентному показателю до и после рабочей смены при неизменных биохимических и физико-химических параметрах слюны, это указывает на хорошую адаптацию организма к трудовой нагрузке. Повышенный биолюминесцентный показатель укажет на работников, находящихся в состоянии хронического утомления, а вот пониженный – яркий признак хронических заболеваний и вредных привычек.

Исследование позволило выявить среди диспетчеров РЖД адаптированных к нагрузкам работников и тех, кто относится к группе риска. Кроме того, были определены условия, снижающие стрессовую нагрузку. Все это критически важно для уменьшения аварийности на железной дороге.

Созданный в СФУ метод можно применять также для контроля за состоянием работников других профессий. Главное его достоинство в том, что он неинвазивный, не требует длительного времени и особых условий для организации процедуры тестирования.

Исследование проведено в рамках соглашения о сотрудничестве по долгосрочной программе развития Российских железных дорог и нацпроектам между ОАО «РЖД» и Сибирским федеральным университетом. В настоящее время учеными вместе с РЖД разрабатываются эффективные меры для профилактики аварийных ситуаций и сохранения трудоспособности работников.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда совместно с Красноярским краевым фондом науки.

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РЖД