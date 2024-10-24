Сибирские ученые протестировали работников РЖД на стресс

Тестирование проводили в течение месяца и повторили через год. Пробы слюны брали ежедневно в начале и в конце рабочего дня, чтобы выяснить влияние стрессовой рабочей нагрузки на человека.

«В основе этого интегрального ферментативного теста, сигнализирующего об уровне воздействия трудовых нагрузок на организм, лежит изменение таких компонентов слюны как содержание лактата, ионов и катионов, а также хлоридов нитратов и сульфатов», – рассказала руководитель исследования, младший научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ Галина Жукова.

Ученый пояснила: если тест не демонстрирует существенных различий по биолюминесцентному показателю до и после рабочей смены при неизменных биохимических и физико-химических параметрах слюны, это указывает на хорошую адаптацию организма к трудовой нагрузке. Повышенный биолюминесцентный показатель укажет на работников, находящихся в состоянии хронического утомления, а вот пониженный – яркий признак хронических заболеваний и вредных привычек.

Исследование позволило выявить среди диспетчеров РЖД адаптированных к нагрузкам работников и тех, кто относится к группе риска. Кроме того, были определены условия, снижающие стрессовую нагрузку. Все это критически важно для уменьшения аварийности на железной дороге.

Созданный в СФУ метод можно применять также для контроля за состоянием работников других профессий. Главное его достоинство в том, что он неинвазивный, не требует длительного времени и особых условий для организации процедуры тестирования.

Исследование проведено в рамках соглашения о сотрудничестве по долгосрочной программе развития Российских железных дорог и нацпроектам между ОАО «РЖД» и Сибирским федеральным университетом. В настоящее время учеными вместе с РЖД разрабатываются эффективные меры для профилактики аварийных ситуаций и сохранения трудоспособности работников.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда совместно с Красноярским краевым фондом науки.