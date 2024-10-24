В России появится стандарт цифровых двойников в медицине

В России может быть введен национальный стандарт для цифровых двойников медицинского назначения, разработанный специалистами Сеченовского университета и Санкт-Петербургского политеха.

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Цифровой двойник в здравоохранении будет являться точной копией физических органов человека. Новый стандарт установит общие положения по созданию и использованию таких двойников, охватывая направления и классификацию их применения. Это позволит улучшить качество медицинской помощи, обучить медицинский персонал и проводить научные исследования.

Научный руководитель передовой инженерной школы Сеченовского университета Дмитрий Телышев подчеркнул, что проект стандарта необходим для унификации понятия цифрового двойника в сфере здравоохранения. Он отметил, что задача не заключается в создании единого стандарта, а в разработке серии стандартов для различных областей применения, таких как «умные» госпитали и медицинские изделия.