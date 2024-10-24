Ученые нашли новый способ замедлить старение

Учёные обнаружили, что растительные полифенолы обладают антивозрастными свойствами. То есть они замедляют старение мозга, улучшают работу иммунной системы, защищают от болезней, связанных со старением.

© Ferra.ru

Продукты, богатые полифенолами, замедляют старение клеток. Также при употреблении этих продуктов в больших количествах можно продлить количество здоровых лет жизни благодаря снижению кровяного давления, уровня холестерина, уменьшению воспаления. По словам Эми Кимберлейн, сертифицированого диетолога, эти вещества оказывают защитное и омолаживающее действие на организм.

Растительные полифенолы представляют собой натуральные соединения во фруктах и ​​овощах с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Эксперты по питанию отмечают, что диета, содержащая много овощей и фруктов, — лучший способ получить полифенолы.

Многочисленные исследования показали, что растительные полифенолы приводят к более долгой и здоровой жизни. Работа 2023 года, опубликованная в журнале BMC Medicine, связывает модели питания с большим количеством полифенолов с более медленным биологическим старением. Это возможно при помощи диеты Green-MED. Она включает грецкие орехи, зеленый чай и манкай. Упор делается на растительную пищу, также ограничивается потребление красного и обработанного мяса.

Также научные работы демонстрируют, что полифенолы помогают защититься от окислительного стресса, снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и Паркинсона, болезней сердца и рака. Окислительный стресс — это главный фактор старения и развития возрастных заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.