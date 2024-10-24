Ученые нашли новый способ замедлить старение

Растительные полифенолы в продуктах оказались способны замедлить старение
Учёные обнаружили, что растительные полифенолы обладают антивозрастными свойствами. То есть они замедляют старение мозга, улучшают работу иммунной системы, защищают от болезней, связанных со старением.
Продукты, богатые полифенолами, замедляют старение клеток. Также при употреблении этих продуктов в больших количествах можно продлить количество здоровых лет жизни благодаря снижению кровяного давления, уровня холестерина, уменьшению воспаления. По словам Эми Кимберлейн, сертифицированого диетолога, эти вещества оказывают защитное и омолаживающее действие на организм.
Растительные полифенолы представляют собой натуральные соединения во фруктах и овощах с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Эксперты по питанию отмечают, что диета, содержащая много овощей и фруктов, — лучший способ получить полифенолы.
Многочисленные исследования показали, что растительные полифенолы приводят к более долгой и здоровой жизни. Работа 2023 года, опубликованная в журнале BMC Medicine, связывает модели питания с большим количеством полифенолов с более медленным биологическим старением. Это возможно при помощи диеты Green-MED. Она включает грецкие орехи, зеленый чай и манкай. Упор делается на растительную пищу, также ограничивается потребление красного и обработанного мяса.
Также научные работы демонстрируют, что полифенолы помогают защититься от окислительного стресса, снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и Паркинсона, болезней сердца и рака. Окислительный стресс — это главный фактор старения и развития возрастных заболеваний.
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