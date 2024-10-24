Ученые доказали способность мозга воспринимать предложения моментально

Новое исследование показало, что люди научились читать предложения всего за 125 миллисекунд (мс) — период времени, сопоставимый с мгновением ока. Соответствующая научная работа опубликована в Science Advances.

Речь идет о длинных заголовках, сообщениях в WhatsApp и других повседневных текстах.

Профессор Лийна Пюлкканен уточнила, что ранее большинство теорий языка предполагали, что слова понимаются мозгом одно за другим, последовательно, прежде чем он их в итоге объединит и получит смысл конкретного сообщения.

Пюлкканен и ее коллеги использовали внешнее сканирующее устройство для измерения активности мозга 36 участников.

Каждому участнику показали предложение из трех слов, которое мелькало 300 мс, за ним следовало второе предложение, которое было либо идентичным, либо отличалось одним словом. Участников попросили ответить, совпадали ли предложения.

Результаты показали, что участники быстрее и точнее определяли, совпадают ли предложения, если они содержат подлежащее, глагол и дополнение, например, «медсестры лечат раны», чем если они содержат список существительных, например, «сердце, легкие, печень».

Более того, активность мозга участников сразу резко возросла, когда им начали показывать мелькающее предложение. При этом активность в левой средней височной коре примерно на 50 мс была быстрее, чем при просмотре списка существительных.

Подобная быстрая реакция также наблюдалась, когда предложения с подлежащим, глаголом и дополнением были изменены таким образом, что содержали смысловую ошибку, например, «медсестры очищают раны» на «раны очищают медсестер».

Но эффект исчезал, когда в предложении был нестандартный порядок слов: «раны медсестры чистят» или «раны чистят медсестры». Пюлкканен заявила, что такая структура ломает систему распознавания предложений.

На самой первой стадии понимания предложений большее значение имеет структура, чем смысл, заключили ученые.