Ученые медико-генетического центра Genotek выяснили, что у каждого десятого россиянина есть мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством (САР). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это форма депрессии, которая возникает в определенные сезоны года, чаще всего осенью и зимой. Основные симптомы включают подавленное настроение, упадок сил, изменения в аппетите и сне. Это состояние связано с уменьшением естественного солнечного света в холодное время года, что влияет на биологические ритмы и уровень гормонов, таких как серотонин и мелатонин.

Эксперты изучили более 40 тысяч геномов жителей России из разных этносов и выявили, что мутация в гене ZBTB20, повышающая в 1,5 раза риск САР, встречается примерно у каждого десятого жителя. У русских частота носительства составила 9,9%. Из неславянских этносов чаще всего мутация встречалась у горских евреев (14,2%) и дагестанских народов (10,3%). В то же время мутация в ZBTB20 не была выявлена ни у одного представителя якутов и корейцев (0%).

«Белок ZBTB20 регулирует работу генов, «выключая» их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами. Эти гены управляют адаптацией организма к смене дня и ночи. Когда у мышей отключали ZBTB20, их режим сна нарушался. У людей с сезонной депрессией чаще встречаются определенные варианты этого гена. Таким людям может требоваться больше солнечного света для поддержания бодрости и нормального режима дня», — прокомментировал Александр Ракитько, директор по науке медико-генетического центра Genotek.

Для профилактики сезонного аффективного расстройства врачи рекомендуют проводить больше времени на улице, особенно утром, использовать светотерапию для компенсации недостатка света, поддерживать физическую активность и создавать уютную, ярко освещенную атмосферу дома. Следует установить режим сна, чтобы поддерживать циркадные ритмы, и попробовать будильники с эффектом рассвета для мягкого пробуждения.

По разным сведениям, распространенность САР в России и странах, находящихся на тех же широтах, составляет около 5-10% населения. Согласно близнецовым исследованиям, наследуемость САР составляет 29%. Один из наиболее ассоциированных генетических вариантов с САР — rs139459337 в гене ZBTB20.