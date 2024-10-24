ИИ оказался не хуже врачей-офтальмологов

Новое исследование показывает, что модели глубокого обучения могут точно диагностировать инфекционный кератит (ИК). Исследователи из Бирмингемского университета провели метаанализ 35 исследований, в которых использовались ИИ-модели для идентификации ИК. Результаты, опубликованные в eClinicalMedicine, показывают, что модели могут соответствовать точности диагностики офтальмологов, достигая чувствительности 89,2% и специфичности 93,2% по сравнению с 82,2% и 89,6% соответственно у экспертов.

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Доктор Даррен Тинг, старший автор исследования, подчеркнул потенциал ИИ в «революционизации» лечения инфекции роговицы, особенно в регионах с ограниченным доступом к специализированному уходу за глазами.

ИИ-модели проанализировали более 136 000 изображений роговицы и смогли эффективно различать здоровые глаза, инфицированные роговицы и различные основные причины ИК. Хотя эти результаты являются многообещающими, авторы исследования подчеркнули необходимость более разнообразных данных и дальнейшей валидации для обеспечения «надежности».

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