Поможет ли пересадка почки между ВИЧ-инфицированными

Команда американских ученых провела крупномасштабное исследование, подтвердившее безопасность и эффективность пересадки почки от донора с ВИЧ реципиенту с ВИЧ. Показатели одногодичной общей выживаемости у пациентов, донорами которых были люди с ВИЧ и люди без ВИЧ, были одинаковыми.

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Существует дефицит донорских органов: ВИЧ-инфицированные пациенты часто погибают, не дождавшись операции по пересадке почки. Раньше пересадка от ВИЧ-инфицированных доноров ВИЧ-инфицированным пациентам была запрещена: были опасения, что реципиент может заразиться еще одним штаммом ВИЧ с развитием ВИЧ-суперинфекции. Либо иммуносупрессия, необходимая после пересадки, приведет к появлению ВИЧ в крови, – рассказывает pcr.news.

С 2013 года в США ВИЧ-инфицированные люди могли становиться донорами для ВИЧ-инфицированных, но только в рамках клинических испытаний. Пилотное исследование с участием 25 человек с ВИЧ, которые получили почки от доноров с таким же статусом, показало обнадеживающие результаты. Но малая выборка не позволила представить четкие обоснования.

В новом исследовании 198 человек получили донорские почки: из них 99 от донора с ВИЧ и 99 от донора без ВИЧ (контрольная группа). Участниками были пациенты с ВИЧ и конечной стадией почечной болезни от 18 лет и старше, соответствующие критериям для трансплантации и давшие согласие на получение почки от умершего донора с ВИЧ. Дополнительные критерии отбора включали количество CD4+ клеток не менее 200 клеток на микролитр, активную антиретровирусную терапию и уровень РНК ВИЧ менее 50 копий на миллилитр. До участия не допускались больные с активной оппортунистической инфекцией, ранее перенесенной прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией и лимфомой центральной нервной системы.

Операции проводились с 2018 по 2021 год, а наблюдение за пациентами продолжалось порядка трех лет. Во время каждого приема осуществлялся сбор данных о приеме лекарств, госпитализациях, инфекциях и лабораторных показателях. Биопсия аллотрансплантата проводилась во время трансплантации, через 26 и 52 недели после трансплантации. Также через 52 недели после трансплантации был проведен анализ на наличие донорспецифических антител.

Показатели одногодичной общей выживаемости для реципиентов из двух групп были одинаковыми – 94% и 95%. Трехлетняя общая выживаемость была также схожей – 85% и 87%. Показатели отторжения органов через три года находились на одном уровне – 21% и 24%. Другие показатели хирургических исходов, включая количество побочных эффектов, также были примерно одинаковыми.

Авторы указывают, что их исследование представляет четкие доказательства того, что трансплантация почки людям с ВИЧ должна перейти из экспериментальной фазы в стандартную клиническую практику с соответствующим обновлением рекомендаций.