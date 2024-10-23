Универсальное лекарство от рака разработали в США

Недавно информагентства сообщили, что в России ведутся работы над очень перспективной вакциной от рака. Академик Гинцбург рассказал об этом и в нашей газете. Предполагается, что первыми испытать ее получится у пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком легких.

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И вот очередная новость, уже из США. Ученые Колумбийского университета тоже разработали вакцину от рака, которая программирует организм убивать все опухоли и злокачественные образования. Журналисты уже поспешили назвать это революцией в медицине:

"Скоро одна из самых страшных болезней уйдет навсегда".

Статья с описанием этого метода лечения опубликована 16 октября в одном из ведущих научных журналов мира Nature.

Главное о новой вакцине:

Вместе с ней в организм попадают модифицированные бактерии — они учат клетки иммунной системы прицельно бить по опухолям и метастазам.

Лечение не наносит вреда здоровым клеткам. Оно безвредно для организма и предотвращает рецидивы.

Вакцину протестировали на мышах - она оказалась эффективной против самого агрессивного рака кожи — меланомы и рака кишечника, а также снижала рост раковых клеток еще до развития опухоли.

Вакцина разрабатывается индивидуально для каждого вида опухоли. Бактерии программируются так, чтобы атаковать именно те мутации раковых клеток, которые характерны для конкретного пациента. Это повышает эффективность лечения и снижает риск побочных эффектов.

Исследователи обещают в ближайшем будущем протестировать вакцину на людях:

"Если испытания будут успешными, это станет новым словом в лечении рака, особенно для пациентов с труднолечимыми опухолями".

Однако многие отечественные онкологи предостерегают от поспешных выводов. По их словам, все подобные открытия еще должны пройти проверку на практике, где важно, чтобы метод был недорогим, легко воспроизводимым, эффективным при применении у людей и главное - безопасным. Без этих данных "успех" остается лишь словом в новостной ленте.