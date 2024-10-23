Ученые заявили о риске возвращения цинги

Ученые предположили, что вспышки цинги, вызванной дефицитом витамина С, могут вновь возникнуть из-за повышения стоимости жизни, а также из-за популярности бариатрических операций, которые делаются для снижения веса.

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Интерес исследования данной темы был вызван случаем, произошедшим с мужчиной средних лет, которому диагностировали цингу. Авторы напоминают, что цинга хорошо поддается лечению, но опасность в том, что ее ошибочно можно принять за другие патологии – например, васкулит. Поскольку цинга традиционно считается «болезнью прошлого», диагностика может быть затруднена, – рассказывает medicalXpress.

Симптомы цинги могут проявиться уже через месяц после ежедневного приема менее 10 мг витамина С. В данном случае у мужчины ноги были покрыты миниатюрными болезненными красно-коричневыми точками, напоминающими сыпь. Он был анемичным, в моче присутствовала кровь. Воспалительных, аутоиммунных, гематологических заболеваний выявлено не было, как и признаков внутреннего кровотечения. После госпитализации сыпь продолжала распространяться. В ходе расспросов пациента оказалось, что из-за отсутствия денег он плохо питался – ел мало овощей и фруктов, иногда пропускал приемы пищи. Добавки, которые ему прописывали после операции по снижению веса, он не принимал, поскольку они ему не по карману.

Анализ крови не выявил определяемых уровней витамина С и показал очень низкие показатели других важных питательных веществ. Пациенту поставили диагноз «цинга» и выписали прием витамина С, D, фолиевой кислоты и поливитаминных комплексов. После лечения болезненная сыпь и другие симптомы прошли.

Исследователи отмечают: цинга, по-прежнему, считается болезнью прошлого и встречается крайне редко, особенно в развитых странах. Однако, появляются многочисленные сообщения о цинге, возникающей на фоне осложнений после бариатрических операций. Кроме того, растущая стоимость жизни затрудняет для людей покупку качественных и питательных продуктов.

К другим факторам риска ученые отнесли: алкоголизм, курение, расстройства пищевого поведения, низкий доход, ожирение, прием препаратов, препятствующих усвоению витамина С (стероиды и ингибиторы протонной помпы).

У данного пациента было несколько факторов риска: неправильное питание, операция по снижению веса, ожирение, прием ингибиторов протонной помпы и низкий уровень дохода.