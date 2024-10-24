«Визуальный шум» влияет на обработку информации в мозге

Новое исследование, проведенное учеными из Йельского университета, показало, что «визуальный шум» в нашем поле зрения существенно влияет на то, как информация обрабатывается в мозге. Результаты работы были опубликованы в журнале Neuron.

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Исследование изучало эффект «визуального столпотворения», когда объекты вокруг мешают точному восприятию. Ученые выяснили, что расположение визуального загрязнения влияет на эффективность передачи информации между нейронами в первичной зрительной коре. Хотя местоположение не меняло порядок обработки данных, оно значительно снижало качество передачи информации.

Чтобы провести исследование, ученые обучили макак фиксировать взгляд на центре экрана, в то время как визуальные стимулы появлялись по краям поля зрения. Записывая активность нейронов, они обнаружили, что различные области первичной зрительной коры по-разному реагируют на визуальный шум.