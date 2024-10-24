В России разработан «умный» браслет для контроля здоровья человека

Российский учёный создал браслет-нейротрекер для отслеживания здоровья человека

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В Челябинске выпустили многофункциональный медицинский браслет, созданный нейрофизиологами компании Нейротехнолоджи, которая является резидентом Сколково. Эта компания известна как экспортёр медицинского оборудования в 48 стран и уже в 2021 году продемонстрировала способность своего прототипа фиксировать Covid-19 за сутки до появления симптомов.

Браслет-нейротрекер, названный NEYROX, использует передовые технологии и основан на последних достижениях в нейробиологии. Он способен отслеживать множество показателей здоровья: от двигательной активности и температуры тела до уровня глюкозы в крови и состояния сердечно-сосудистой системы. Как рассказал нейрофизиолог Юрий Корюкалов, основное преимущество этого устройства в том, что оно измеряет активность нервной системы, позволяя оценить эмоциональное состояние пользователя. Это особенно полезно для исследований детей с неврологическими нарушениями, такими как эпилепсия и аутизм.

Нейротрекер предназначен для предотвращения кризисных состояний, что особенно важно для пожилых людей, спортсменов и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний или диабета. С 2025 года браслет сможет предсказывать эпилептические приступы за 40-50 секунд до их начала, отправляя пользователю уведомление и вибросигнал, чтобы предотвратить падение. Также медицинский гаджет позволит врачам следить за состоянием пациентов в реальном времени и корректировать лечение, даже если они находятся далеко друг от друга. Кроме того, стильный браслет будет включать функции уведомлений, звонков и кнопку SOS, что делает его не только полезным, но и удобным в использовании.