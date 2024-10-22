Названы заболевания, которые может вызвать дефицит витамина D

Ученые из Университета Макгилла установили, что почему дефицит витамина D в раннем возрасте связан с повышенным риском аутоиммунных заболеваний, в том числе сахарного диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

© Газета.Ru

Исследователи объяснили, что дефицит витамина D ускоряет старение тимуса или вилочковой железы — органа, ответственного за созревание и обучение T-клеток иммунной системы.

Тимус играет ключевую роль в формировании иммунитета у детей, помогая клеткам отличать собственные ткани организма от вредоносных микроорганизмов. Однако с возрастом тимус теряет свою эффективность, что может привести к возникновению сбоев, при которых клетки ошибочно атакуют здоровые ткани, повышая риск развития аутоиммунных заболеваний, таких как сахарный диабет первого типа.

«Наше исследование может стать основой для новых стратегий профилактики аутоиммунных заболеваний», — отметил Джон Уайт, ведущий автор исследования и заведующий кафедрой физиологии в Университете Макгилла.

Хотя эксперименты проводились на мышах, ученый подчеркнул, что результаты имеют отношение и к людям, поскольку тимус функционирует одинаково у обоих видов.

Исследование также подчеркивает важность адекватного потребления витамина D, особенно для детей. В регионах с ограниченной солнечной активностью прием добавок в зимние месяцы может стать критически важным для поддержания здоровья. Уайт отметил, что родителям важно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что их дети получают достаточное количество витамина D.

Такие рекомендации опираются на данные финского исследования 2001 года, которое показало, что дети, получавшие добавки витамина D, имели в пять раз меньший риск развития диабета.

Ранее была найдена связь между COVID-19 и детским диабетом.