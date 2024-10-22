Найдена связь между экземой и заболеваниями сосудов

СЕD: у людей с экземой чаще развиваются заболевания периферических сосудов
Ученые из Йельской медицинской школы обнаружили, что люди, страдающие атопическим дерматитом (также известным как экзема), подвержены значительно повышенному риску заболеваний периферических сосудов (ЗПС). Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical and Experimental Dermatology.
К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных участников All of Us Research Program. Это медицинская и исследовательская программа, которая включает информацию о здоровье более чем 260 тысяч взрослых американцев. Исследователи установили, что ЗПС встречается у 11% пациентов с атопическим дерматитом, в то время как среди людей без кожных заболеваний этот показатель составляет 6,2%. После учета демографических факторов выяснилось, что риск развития ЗПС у пациентов с экземой на 23% выше.
Заболевания периферических сосудов (ЗПС) — это нарушение кровообращения в артериях, которые доставляют кровь к конечностям, часто вызывающее боль и снижение физической активности. Атопический дерматит, известный также как экзема, — хроническое воспалительное заболевание кожи, сопровождающееся зудом и сухостью.
Ученые пока не до конца понимают причины этой взаимосвязи, но предполагают, что к развитию сосудистых патологий у пациентов с атопическим дерматитом могут приводить хроническое воспаление, сниженная физическая активность и нарушения сна.
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