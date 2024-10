Найдена связь между экземой и заболеваниями сосудов

Ученые из Йельской медицинской школы обнаружили, что люди, страдающие атопическим дерматитом (также известным как экзема), подвержены значительно повышенному риску заболеваний периферических сосудов (ЗПС). Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical and Experimental Dermatology.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных участников All of Us Research Program. Это медицинская и исследовательская программа, которая включает информацию о здоровье более чем 260 тысяч взрослых американцев. Исследователи установили, что ЗПС встречается у 11% пациентов с атопическим дерматитом, в то время как среди людей без кожных заболеваний этот показатель составляет 6,2%. После учета демографических факторов выяснилось, что риск развития ЗПС у пациентов с экземой на 23% выше.

Заболевания периферических сосудов (ЗПС) — это нарушение кровообращения в артериях, которые доставляют кровь к конечностям, часто вызывающее боль и снижение физической активности. Атопический дерматит, известный также как экзема, — хроническое воспалительное заболевание кожи, сопровождающееся зудом и сухостью.

Ученые пока не до конца понимают причины этой взаимосвязи, но предполагают, что к развитию сосудистых патологий у пациентов с атопическим дерматитом могут приводить хроническое воспаление, сниженная физическая активность и нарушения сна.

