Создан искусственный нос для определения качества продуктов

В Норвежском университете естественных и технических наук создан электронный нос для анализа запахов. Статья о разработке вышла в журнале Sensors and Actuators B: Chemical.

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Идея искусственного носа не нова и неоднократно реализована на практике. Эти устройства напичканы десятками или даже сотнями датчиков, поэтому дороги в изготовлении и сложны в обслуживании.

Основа носа норвежских ученых — единственная антенна. Она излучает радиоволны на разных частотах и ловит отраженные сигналы. Их уровень и форма зависят от химического состава летучих органических соединений в воздухе, таким образом, каждый запах создает свой неповторимый узор.

Может показаться, что применение одной антенны вместо множества сенсоров вредит точности устройства. Тесты, однако, показывают замечательные результаты: точность разработки — 96,7%, на уровне лучших электронных носов, а в чем-то и превосходящая их, заверил ведущий автор исследования Юй Данг.

Более того, по его словам, «антенный нос» способен даже различать по запаху изомеры — вещества с одной химической формулой, но разным строением молекул.

«Даже самые сложные электронные носы, состоящие из множества различных датчиков, с ними не справляются», — хвалится Данг.

Сенсорная технология хорошо зарекомендовала себя в определении годности помятых фруктов или мяса разного срока хранения. Изобретатели «антенного носа» видят для него более широкое применение.

«Летучие органические соединения позволяют обученным собакам обнаруживать опасные для здоровья изменения уровня сахара в крови и такие заболевания, как рак, — так что принцип во многом тот же», — объясняет Данг.

Но в отличие от собак, электронный нос не нуждается в дрессировке.