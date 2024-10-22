Создан новый метод предсказания эпилепсии после редкого типа инсульта

Ученые из 15 стран, возглавляемые Амстердамским университетом медицины, разработали новый метод, позволяющий предсказывать риск развития эпилепсии у пациентов после инсульта при Тромбозе синусов твердой мозговой оболочки (ТМВ). Модель предсказания доступна для использования по всему миру и опубликована в журнале JAMA Neurology.

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ТМВ — это редкий тип инсульта, чаще всего затрагивающий женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Каждый год в Нидерландах ТМВ диагностируется у 250 человек, из которых около 75% составляют женщины. У 10% этих пациентов может развиться эпилепсия, обычно через несколько месяцев после инсульта из-за повреждения мозга.

По словам ведущего ученого и невролога Амстердамского университета медицины Джонатана Кутиньо, до настоящего времени не существовало надежных методов предсказания риска эпилепсии после ТМВ. Модель оценки DIAS3 основывается на шести показателях, таких как возраст пациента, наличие мозгового кровоизлияния и судорог в первые семь дней после инсульта и другие факторы.

Данная модель поможет врачам разработать персонализированные планы лечения и подготовить пациентов к возможным эпилептическим припадкам в будущем.