Альтернативу антибиотикам создают новосибирские ученые

Инновационный антибактериальный гель от трофических язв и оригинальные лекарственные препараты российского производства от фиброза печени, панкреатита, травм роговицы создадут и выведут на фармакологический рынок молодые сибирские ученые при поддержке правительства региона. Среди приоритетов, на которые ориентируются в своей работе сотрудники молодежной лаборатории, – импортозамещение и развитие научно-технологических и профессиональных компетенций в фармакологической сфере.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова посетила молодежную лабораторию экспериментальной и клинической фармакологии НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) – филиал Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, которая работает в рамках реализации программы СиббиоНОЦ «Создание Центра экспериментальной и клинической фармакологии».

– Научные проекты молодых ученых лаборатории, которую мы посетили сегодня, ведутся в соответствии с целями и задачами готовящегося нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», в рамках федерального проекта «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения», а также нового нацпроекта «Молодежь и дети», разработанного по поручению президента России. В своей деятельности молодежная лаборатория ориентирована на основные приоритеты стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года. Молодые ученые трудятся в рамках флагманского проекта правительства Новосибирской области СиббиоНОЦ. И наша общая цель, чтобы новейшие лекарства, ориентированные на импортозамещение, разрабатывались и выходили на рынок, улучшая качество жизни граждан, – отметила Ирина Мануйлова.

Как сообщил руководитель НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН – Максим Королев, молодые ученые работают над созданием фармпрепаратов, которые, пройдя необходимые этапы доклинических и клинических испытаний, имеют все шансы выйти на рынок фармацевтической продукции. В настоящее время сотрудники лаборатории работают над четырьмя основными научными проектами. Среди них: разработка инновационных антимикробных лекарственных средств для лечения инфекционных заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи и мягких тканей, в частности при лечении трофических язв и синдрома диабетической стопы. Также ученые исследуют терапевтический потенциал композиционного состава из кремния, катехинов и серотонина растительного происхождения при остеопорозе и новые технологии лечения ревматических заболеваний с использованием синтетических биомолекул.

Созданный в лаборатории прототип антимикробного лекарственного препарата представляет собой гель на основе антибактериального компонента – пептидомиметика КАМП-1. Его принцип действия состоит в том, что вещество налипает на мембрану бактерии и приводит к ее гибели. Устойчивость микроорганизмов к нему не развивается, поэтому он может стать альтернативой антибиотикам. В перспективе разработка новосибирских ученых может применяться при острых панкреатитах, при лечении хронического гепатита и дистрофических заболеваниях печени, а также в терапии последствий легочных заболеваний и в офтальмологии для более тонкого рубцевания пораженных участков роговицы. Подробнее о разработках сибирских ученых читайте на сайте министерства науки и инновационной политики.

Ранее «Прецедент» писал: еще два виртуальных концертных зала открылись в Новосибирской области благодаря нацпроекту. Читайте также: в Новосибирской области представили проект регионального бюджета