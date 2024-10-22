Уровень стресса в "опасных" профессиях научились определять по анализу слюны

Российские ученые исследовали уровень стресса у работников железнодорожного транспорта по анализу слюны. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

"Ученые СФУ (Сибирского федерального университета - прим. ТАСС) предложили новый индивидуализированный подход для прогнозирования профессиональной пригодности работников железнодорожного транспорта (РЖД) в условиях воздействия трудовых нагрузок. В основе подхода - биолюминесцентный ферментный тест. С его помощью можно за несколько минут проанализировать слюну человека, чтобы узнать общее состояние его организма и уровень стресса", - сообщил собеседник агентства.

Ученые-биофизики исследовали специалистов оперативно-диспетчерского состава Красноярской железной дороги в возрасте от 30 до 50 лет. Тестирование проводилось в течение месяц и повторилось через год. Сбор слюны осуществлялся ежедневно, согласно рабочему графику специалистов. Пробы собирали до начала рабочей смены и после рабочего дня, чтобы прояснить влияние рабочей нагрузки на человека. Общее количество отобранных проб составило 310 образцов.

Как пояснила ТАСС заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк, это исследование позволило выявить на примере диспетчеров РЖД группу риска и группу адаптированных к нагрузкам работников, что критически важно для уменьшения аварийности на железной дороге. Также определены условия, снижающие сверхнормативную рабочую нагрузку.

"Мы показали, что можно дать быструю и не требующую сложного лабораторного оборудования оценку перегрузок работников РЖД биолюминесцентным методом - оценить стрессоустойчивость организма и профпригодность работника", - добавила она.

По словам ученых, созданная методика может применяться также для контроля состояния работников и в других "опасных" профессиях. Исследование проводилось при поддержке гранта Российского научного фонда №23-25-10039 совместно с Красноярским краевым фондом науки.

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.