Музыка помогает быстрее восстановиться после операций

Ученые из медицинского колледжа при Калифорнийском университете Нортстейт в Элк-Гроуве проанализировали 35 научных работ и выяснили, что прослушивание музыки помогает пациентам быстрее восстановиться после хирургических вмешательств, передает MIR24.TV со ссылкой на Medical Xpress. По информации издания, музыка успокаивает людей.

Исследователи обнаружили, что прослушивание музыки снижает тревожность, уровень боли и количество необходимых обезболивающих препаратов, а также нормализует частоту пульса — этот эффект появлялся буквально на следующий день. К тому же у пациентов, практиковавших музыкальную терапию, фиксировалось снижение уровня кортизола.

Когда пациенты приходят в себя после хирургического вмешательства, они иногда испытывают страх или не понимают, где находятся. Музыка способна облегчить этот переход и уменьшить сопутствующий ему стресс. <...> Она успокаивает и создает ощущение, что вы в знакомом месте, — поделились ученые.

Ранее ученые из Университета Флиндерса установили, что утяжеленные одеяла могут способствовать улучшению сна у взрослых, страдающих от бессонницы и других психических расстройств, таких как тревога и депрессия. Исследователи изучили 18 работ, в которых рассматривалось влияние таких одеял на сон у взрослых с депрессией и детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).