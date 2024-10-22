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Ученые выяснили, что музыка помогает быстрее восстановиться после операций

Ученые из медицинского колледжа при Калифорнийском университете Нортстейт в Элк-Гроуве проанализировали 35 научных работ и выяснили, что прослушивание музыки помогает пациентам быстрее восстановиться после хирургических вмешательств, передает MIR24.TV со ссылкой на Medical Xpress. По информации издания, музыка успокаивает людей.

Музыка помогает быстрее восстановиться после операций
© globallookpress.com

Исследователи обнаружили, что прослушивание музыки снижает тревожность, уровень боли и количество необходимых обезболивающих препаратов, а также нормализует частоту пульса — этот эффект появлялся буквально на следующий день. К тому же у пациентов, практиковавших музыкальную терапию, фиксировалось снижение уровня кортизола.

Когда пациенты приходят в себя после хирургического вмешательства, они иногда испытывают страх или не понимают, где находятся. Музыка способна облегчить этот переход и уменьшить сопутствующий ему стресс. <...> Она успокаивает и создает ощущение, что вы в знакомом месте, — поделились ученые.

Ранее ученые из Университета Флиндерса установили, что утяжеленные одеяла могут способствовать улучшению сна у взрослых, страдающих от бессонницы и других психических расстройств, таких как тревога и депрессия. Исследователи изучили 18 работ, в которых рассматривалось влияние таких одеял на сон у взрослых с депрессией и детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

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