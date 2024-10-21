Ученые выяснили, как музыка влияет на продуктивность и память

Прослушивание музыки может улучшить нашу жизнь во многих отношениях: многие из нас слушают ее во время занятий спортом, для регулирования настроения и даже на рабочем месте. Но повышает ли она при этом продуктивность? Вопрос вызывает споры. Одни утверждают, что музыка нам помогает, другие считают ее отвлекающим фактором, который мешает выполнять рабочие обязанности.

Исследования показывают, что универсального ответа нет. Подходящий способ использования музыки на рабочем месте зависит от множества факторов, включая личные качества, выполняемую задачу и тип музыки.

Ключевую роль в том, будет ли музыка способствовать продуктивности или отвлекать, играет уровень возбуждения.

Возбуждение — это умственная бдительность и готовность мозга обрабатывать новую информацию. Фоновая музыка может его повысить. Оптимальный уровень возбуждения способствует тому самому состоянию «потока», вдохновения, улучшая производительность.

У интровертов высокий базовый уровень внутреннего возбуждения, и музыка может стать лишним стимулом, снижая продуктивность. Экстравертам, напротив, требуется больше внешних стимулов для достижения оптимального уровня. Поэтому интроверты могут справляться хуже, чем экстраверты, если музыка слишком возбуждающая.

Влияние музыки также зависит от задачи. Из-за связей между музыкой и языком при чтении и написании текстов слушание песен может затруднить процесс. Зато при простых и повторяющихся заданиях музыка может улучшить результаты, особенно ритмичная и сложная. Это связано с влиянием музыки на мотивацию и внимание, а также с активацией системы вознаграждения мозга.

Важную роль играет выбранный жанр. Быстрая и громкая музыка может губительно сказываться на выполнении сложных заданий, тогда как мягкая и медленная музыка — наоборот, помогает. Для улучшения памяти полезна успокаивающая музыка, а агрессивная — наносит вред. Музыка может быть полезной для внимания, настроения и мотивации.

Однако это может зависеть от вашего характера и предпочтений. Композиции, которые приносят удовольствие и вызывают позитивные эмоции, скорее всего, улучшат вашу производительность, особенно в простых задачах.

Чем сложнее задача, тем больше музыка отвлекает. Используйте музыку перед началом работы для улучшения настроения и внимания. Прослушивание музыки перед сложными заданиями улучшает языковые способности.

Делайте выводы о том, что лучше для вас, экспериментируя с разной музыкой. Попробуйте послушать любимую музыку во время простой задачи. Помогает ли она сосредоточиться или отвлекает? Если отвлекает, делайте музыкальные паузы. Слушание музыки в перерывах улучшает настроение и мотивацию. А бодрая танцевальная музыка увеличивает положительную реакцию, заставляя вас на время встать из кресла. Движение под музыку усиливает активность системы вознаграждения, особенно если танцевать вместе с другими людьми.

Анна Файвэш, научный сотрудник Университета Западного Сиднея для Conversation.