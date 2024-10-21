Российские ученые испытают генные лекарства от редких заболеваний

Российские учёные начали клинические испытания новых лекарств для генной терапии орфанных заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Курчатовском геномном форуме, подчёркивая важность этой работы для здоровья пациентов.

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По словам министра, генная терапия уже активно используется в России, и даже есть отечественные препараты, которые проходят клинические испытания. Он отметил, что речь идёт не только о спинальной мышечной атрофии, но и о других заболеваниях, где также ведутся разработки.

Кроме того, министр сообщил, что в стране активно развиваются клеточные технологии. Появляются новые клеточные препараты, а их производство уже организовано на базе медицинских учреждений. Это означает, что Россия движется к созданию эффективных решений для лечения редких и сложных заболеваний.