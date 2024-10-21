Микропластик может проникать в плаценту и органы плода, выяснили ученые

Ученые из Университета Рутгерса (США) установили, что микроскопические частицы пластика способны проникать через плаценту беременных крыс и достигать органов плода. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment (STE).

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В ходе десятидневного эксперимента ученые подвергли беременных крыс воздействию аэрозольного пластикового порошка. Спустя две недели после рождения у их детенышей были обнаружены микрочастицы пластика в легких, печени, почках, сердце и тканях мозга. В контрольной группе, не подвергавшейся воздействию пластика, таких частиц не выявили.

Эти результаты вызывают тревогу относительно потенциальной токсичности микропластиков для здоровья матерей и их потомства. Исследователи призывают к обсуждению ужесточения регулирования использования токсичных пластиков.

Микро- и нанопластики выступают глобальными загрязнителями, присутствующими в пище, воде и даже в атмосфере. Ученые все чаще связывают их воздействие с серьезными рисками для здоровья, включая рак, воспалительные процессы, нарушение иммунной системы и сердечно-сосудистые заболевания.