Болезнь Альцгеймера наносит удар по мозгу в два этапа, выяснили ученые

Новое исследование, основанное на современных методах картирования мозга, показывает, что болезнь Альцгеймера вызывает повреждения в два этапа. На первом, раннем этапе, изменения происходят медленно и незаметно, затрагивая лишь несколько уязвимых типов клеток, в то время как на втором, позднем этапе, повреждения становятся более разрушительными и совпадают с появлением симптомов, таких как проблемы с памятью и быстрое накопление бляшек и запутанных белков.

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Ученые проанализировали мозг 84 человек, и результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Neuroscience, подтверждают, что повреждение нейронов в первой фазе может инициировать проблемы с нейронными цепями, связанные с болезнью.

Команда ученых использовала передовые генетические анализы для изучения клеток средней височной извилины, отвечающей за язык, память и зрение. Изучая данные контрольных доноров и людей с болезнью Альцгеймера, они создали генетическую и клеточную хронологию изменений, происходящих на протяжении заболевания.