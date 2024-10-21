Большое исследование показало пользу четырехдневной рабочей недели

При введении четырехдневной рабочей недели производительность сотрудников остается прежней и даже немного увеличивается, а их благополучие повышается. К таким выводам пришли авторы общегерманского исследования, проведенного Университетом Мюнстера.

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«Четырехдневная неделя привела к значительному увеличению удовлетворенности жизнью, что в основном было связано с дополнительным свободным временем», — отметила руководитель исследования Джулия Бэкманн.

С начала 2024 года 45 организаций из различных секторов в Германии принимали участие в шестимесячном пилотном проекте берлинской консалтинговой компании Intraprenör и организации «4 Day Week Global» по тестированию эффективности четырехдневной рабочей недели. Компании предоставляли сотрудникам один фиксированный или гибкий выходной день в неделю. Организации охватывали широкий спектр секторов, включая консалтинг и услуги, производство, уход, ИТ и медиа. Из первоначальных 45 организаций две выбыли из-за экономических проблем или отсутствия внутренней поддержки четырехдневной рабочей недели, обе — крупные компании. Ученые искали ответы на вопросы о том, может ли четырехдневная неделя привести к повышению привлекательности работодателя, улучшению здоровья сотрудников и надежному будущему, а также, как изменения могут повлиять на производительность.

«Хотя и наблюдался небольшой рост ключевых финансовых показателей эффективности, таких как оборот и прибыль, они не сильно отличались от показателей предыдущего года. Однако учитывая сокращение рабочего времени, можно говорить о повышении общей производительности», — объяснила Джулия Бэкманн.

Это подтвердил опрос высшего руководства компаний и самих сотрудников. Более 60% указали на сокращение отвлекающих факторов и оптимизацию процессов, чуть более половины изменили культуру совещаний, например, сократив частоту и продолжительность внутренних переговоров. Четверть респондентов внедрили новые цифровые инструменты для дальнейшего повышения эффективности.

«Потенциал сокращения рабочих часов, похоже, скрыт под слишком сложными процессами, совещаниями и отсутствием цифровизации», — объяснил один из авторов инициативы Карстен Майер.

До пилотного проекта 64% сотрудников выражали желание проводить больше времени со своими семьями. После введения четырехдневной недели этот показатель снизился до 50%. Сотрудники сообщили о значительном улучшении своего психического и физического здоровья, о меньшем количестве стресса и симптомов выгорания. Физиологические данные измерялись с помощью смарт-часов: введение четырехдневной рабочей недели привело к повышению уровня ежедневной активности. Кроме того, сотрудники, работающие по четырехдневной рабочей неделе, спали в неделю в среднем на 38 минут дольше, чем контрольная группа.

Хотя данные показали небольшое сокращение больничных ежемесячно, разница не была статистически значимой по сравнению с 2023 годом. Четырехдневная неделя не оказала положительное влияние на «экологичное» поведение людей или их углеродный след. Напротив, было обнаружено, что поездки по стране увеличились.

Более 70% организаций-участниц указали, что хотели бы продолжить, либо продлив тестовую фазу, либо полностью внедрив четырехдневную неделю.