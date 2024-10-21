Тяжелые одеяла способствуют лечению депрессии и улучшают качество сна

Ученые из Университета Флиндерса обнаружили, что утяжеленные одеяла способствуют улучшению сна у взрослых с бессонницей и психическими расстройствами, такими как тревога и депрессия. Исследование, опубликованное в American Journal of Occupational Therapy, основывается на анализе 18 научных работ, касающихся влияния этих одеял на качество сна.

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Результаты показывают, что участники, использующие утяжеленные одеяла, отмечают улучшение качества сна, снижение потребления снотворных и улучшение настроения. Однако для детей с СДВГ эффективность одеял оказалась менее ясной, хотя некоторые родители сообщали о положительных изменениях в поведении своих детей.

Ученые подчеркивают важность легкости снятия одеял для детей и взрослых с психическими и нервными расстройствами. Утяжеленные одеяла могут служить дополнением к традиционным методам терапии, но четкие клинические рекомендации по их применению еще предстоит разработать.