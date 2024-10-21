Тяжелые одеяла способствуют лечению депрессии и улучшают качество сна

Тяжелые одеяла способствуют лечению депрессии, СДВГ и улучшают качество сна
Ученые из Университета Флиндерса обнаружили, что утяжеленные одеяла способствуют улучшению сна у взрослых с бессонницей и психическими расстройствами, такими как тревога и депрессия. Исследование, опубликованное в American Journal of Occupational Therapy, основывается на анализе 18 научных работ, касающихся влияния этих одеял на качество сна.
Результаты показывают, что участники, использующие утяжеленные одеяла, отмечают улучшение качества сна, снижение потребления снотворных и улучшение настроения. Однако для детей с СДВГ эффективность одеял оказалась менее ясной, хотя некоторые родители сообщали о положительных изменениях в поведении своих детей.
Ученые подчеркивают важность легкости снятия одеял для детей и взрослых с психическими и нервными расстройствами. Утяжеленные одеяла могут служить дополнением к традиционным методам терапии, но четкие клинические рекомендации по их применению еще предстоит разработать.