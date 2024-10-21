Ученые назвали продукты, усугубляющие воспаление кишечника

Ученые из Тель-Авивского медицинского центра установили, что масло и продукты с высокой степенью обработки, такие как хлеб, выпечка и крахмал, могут вызывать рецидив болезни Крона. Результаты исследования представлены на конференции Объединения европейских гастроэнтерологов (UEG — United European Gastroenterology), проходящей в Австрии.

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Около полумиллиона британцев страдают от болезни Крона — заболевания, вызывающего сильные боли, диарею, истощение и значительную потерю веса. В некоторых случаях оно может привести к сужению кишечника, что затрудняет прохождение пищи. Примерно треть пациентов с этим воспалительным заболеванием кишечника нуждаются в хирургическом вмешательстве.

Новое исследование, проведенное среди более чем 100 пациентов с болезнью Крона, выявило, что регулярное потребление ультраобработанных продуктов может значительно увеличить риск рецидивов. В течение года ученые фиксировали случаи обострений, когда пациенты нуждались в изменении лекарств, госпитализации или операции. Испытуемым было предложено вести дневники питания, чтобы отслеживать изменения в рационе.

Результаты показали, что употребление большого количества хлеба, выпечки, крахмалистых продуктов, масел животного происхождения и спредов (растительных аналогов сливочного масла) увеличивает риск рецидива болезни Крона в три раза. Ученые предполагают, что это может быть связано с присутствием эмульгаторов — веществ, используемых для смешивания ингредиентов. Однако для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.