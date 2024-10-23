В каких городских районах у жителей выше риск летального исхода

Обилие зеленых насаждений в городских районах связано с меньшим риском болезней и летальных исходов из-за жары. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Open.

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Ученые проанализировали научные публикации на английском, представленные с января 2000 года по декабрь 2022 года. Высококачественные работы были проведены в Китае, Австралии, Вьетнаме, США, Южной Корее, Португалии и Японии.

Обзор показал, что городские зеленые зоны, включая парки и деревья, могут компенсировать неблагоприятное воздействие высоких температур на здоровье. В районах с большим количеством зеленых зон было меньше случаев заболеваний и летальных исходов, связанных с жарой. Особенно выражен защитный эффект был в уязвимых группах.

Также зеленые насаждения были связаны с лучшим психическим здоровьем и благополучием.

Исследователи отметили, что разница в методологии исследований не позволила им объединить результаты для дальнейшего анализа данных. Их работа не доказывает наличие причинно-следственной связи, а лишь показывает корреляцию. Тем не менее в будущем зеленые насаждения могут сыграть важную роль в защите здоровья людей от глобального потепления.