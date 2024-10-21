Ученые: эти два питательных вещества помогут вам быстрее похудеть

Эксперты из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне обнаружили, что высокое потребление белка и клетчатки стимулирует потерю веса. Научная статья учёных опубликована в журнале Obesity Science and Practice.

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За год исследования участники потеряли в среднем 12,9% веса тела, следуя индивидуальным планам, в которых приоритетное внимание уделялось обучению правильному питанию и устойчивым изменениям. Уточняется, что они увеличили потребление белка примерно до 80 граммов, а клетчатки — до 20 граммов в день.

Между тем людям из контрольной группы удалось потерять только чуть более 2% от своего начального веса.

Добровольцы снизили свою жировую массу с 42,6 кг в начале программы до 35,7 кг на 15-месячной отметке. За шесть месяцев исследования объём талии у них уменьшился в среднем на семь сантиметров, а за 15 месяцев — на девять сантиметров.