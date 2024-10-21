Диета или гены — что больше влияет на долголетие

Ученые, исследующие старение, часто шутят: «Лучшее, что вы можете сделать, чтобы прожить дольше, — это выбрать хороших родителей». Действительно, давно известно, что у долгожителей, как правило, мама, папа, родители родителей также прожили долгую жизнь, что явно намекает на большой генетический вклад. Однако усложняет картину тот факт, что образ жизни, в частности диета и физические нагрузки, также значительно влияют на здоровье и продолжительность жизни. Недавнее исследование, опубликованное в Nature, проливает новый свет на вопрос, пишет Сonversation.

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Ученые уже давно знают, что снижение количества потребляемых калорий может продлевать жизнь животных. Аналогично, более физически активные люди, как правило, живут дольше. При этом исследования показали, что у небольшого червя C. elegans небольшие изменения в гене, контролирующем способ поглощения и реакции клеток на питательные вещества, удваивают продолжительность жизни.

В новой работе исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили на 960 мышах различные модели ограничения калорий (на 20% или 40% меньше, чем у контрольной группы, которая могла есть без ограничений) или интервальное голодание (один или два дня без пищи). Ученые специально использовали генетически разнообразных мышей.

Главный вывод состоит в том, что генетика оказалась более важным фактором в определении продолжительности жизни, чем какие-либо диетические ограничения.

Долгоживущие типы мышей по-прежнему жили дольше, несмотря на изменения в рационе. Хотя мыши с более короткой продолжительностью жизни показывали улучшения в результате ограничений в рационе, они не догоняли своих долгоживущих сородичей. Это подтверждает правоту шутки о «выборе хороших родителей».

При этом мыши, которым сократили калории на 40% жили дольше, чем те, которым на 20%. Однако самое длительное голодание (в данном случае два дня) давало снижение иммунной функции и потерю мышечной массы, что негативно влияло на здоровье и долголетие.

Однако в исследовании не измерялась физическая активность, но авторы отметили, что мыши с 40%-ным ограничением калорий были наиболее активны. Это может объясняться постоянным поиском пищи, но увеличение физической активности само по себе тоже могло дать положительные эффекты.