Диета или гены — что больше влияет на долголетие, выяснило исследование
Ученые, исследующие старение, часто шутят: «Лучшее, что вы можете сделать, чтобы прожить дольше, — это выбрать хороших родителей». Действительно, давно известно, что у долгожителей, как правило, мама, папа, родители родителей также прожили долгую жизнь, что явно намекает на большой генетический вклад. Однако усложняет картину тот факт, что образ жизни, в частности диета и физические нагрузки, также значительно влияют на здоровье и продолжительность жизни. Недавнее исследование, опубликованное в Nature, проливает новый свет на вопрос, пишет Сonversation.
Ученые уже давно знают, что снижение количества потребляемых калорий может продлевать жизнь животных. Аналогично, более физически активные люди, как правило, живут дольше. При этом исследования показали, что у небольшого червя C. elegans небольшие изменения в гене, контролирующем способ поглощения и реакции клеток на питательные вещества, удваивают продолжительность жизни.
В новой работе исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили на 960 мышах различные модели ограничения калорий (на 20% или 40% меньше, чем у контрольной группы, которая могла есть без ограничений) или интервальное голодание (один или два дня без пищи). Ученые специально использовали генетически разнообразных мышей.
Главный вывод состоит в том, что генетика оказалась более важным фактором в определении продолжительности жизни, чем какие-либо диетические ограничения.
Долгоживущие типы мышей по-прежнему жили дольше, несмотря на изменения в рационе. Хотя мыши с более короткой продолжительностью жизни показывали улучшения в результате ограничений в рационе, они не догоняли своих долгоживущих сородичей. Это подтверждает правоту шутки о «выборе хороших родителей».
При этом мыши, которым сократили калории на 40% жили дольше, чем те, которым на 20%. Однако самое длительное голодание (в данном случае два дня) давало снижение иммунной функции и потерю мышечной массы, что негативно влияло на здоровье и долголетие.
Однако в исследовании не измерялась физическая активность, но авторы отметили, что мыши с 40%-ным ограничением калорий были наиболее активны. Это может объясняться постоянным поиском пищи, но увеличение физической активности само по себе тоже могло дать положительные эффекты.
Таким образом, продолжительность жизни в большей степени определяют выпавшие генетические карты, но образ жизни, диета и физическая активность, должны быть эффективными независимо от наших генов.