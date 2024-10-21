Найдена связь между внутриматочными спиралями и раком молочной железы

Ученые из Датского института исследования рака обнаружили, что риск развития рака молочной железы незначительно повышен у женщин, использующих гормональные внутриматочные спирали. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network.

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Внутриматочные спирали — это широко распространенные противозачаточные средства. Они устанавливаются внутри матки (влагалища) для предотвращения беременности. Старые версии содержат медь в качестве активного ингредиента. Новые «гормональные» внутриматочные спирали медленно высвобождают синтетический прогестерон под названием левоноргестрел. Он имитирует естественный гормон прогестерон, исключающий зачатие, в организме.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 80 тысяч женщин, которые в течение двух десятилетий использовали гормональные внутриматочные спирали. Они сравнили данные этих людей с таким же количеством добровольцев, применявших другие методы контрацепции.

В первой группе было выявлено 720 случаев рака молочной железы, а в контрольной — почти 900. Отмечается, добровольцы из обеих групп не были схожи по физическим и биологическим характеристикам. По этой причине ученые решили скорректировать результаты исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть полученные выводы.

Ученые сделали поправки с учетом многих различий между двумя группами (включая образование, возраст, количество детей, прием лекарств и заболевания). После такой корректировки цифры указывали на более высокую вероятность развития рака молочной железы у женщин, использовавших гормональные внутриматочные спирали. В «абсолютных» показателях (в процентном соотношении ко всем женщинам, использующим такой способ контрацепции), риск был ниже 1%.

Однако многие другие важные факторы риска рака груди (например, вес тела, наличие вредных привычек и физическую активность) авторы не учли. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что внутриматочные спирали опасны. Кроме того, использование спиралей вызовет рак с гораздо более низкой вероятностью, чем избыточный вес, отсутствие физической активности, употребление алкоголя и курение.

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