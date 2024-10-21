Выяснилось, что больше всего раздражает в фальшиво звучащей музыке

Хорошо известно, какое сильное раздражение может вызвать прослушивание песни с фальшиво звучащим вокалом или расстроенным инструментом. Но до сих пор не были четко описаны механизмы восприятия плохо сыгранной музыки. Ученые Университета Миннесоты исправили эту недоработку — их исследование увидело свет на страницах Communications Psychology.

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Психологи набрали в интернете добровольцев и провели с ними серию экспериментов, в которых просили оценить отрывки из двухголосных инвенций И. С. Баха — нормально сыгранные и слегка (на 0,3-0,5 тона) дисгармоничные.

В атональной музыке исследователи манипулировали двумя ключевыми факторами — ритмом и дисгармонией мелодии — и выясняли, насколько каждый из них влияет на распознавание фальши.

Оказалось, оба аспекта важны и взаимосвязаны: например, сбитый ритм помогает расслышать диссонанс в мелодии; влияние каждого из факторов отличается у разных слушателей, но не зависит от музыкального опыта — хотя в целом он, конечно, способствует более четкому определению огрехов в исполнении.

Разработанные специально для исследования экспериментальные методы будут использованы в дальнейшем для изучения оценки музыки мозгом — как приятной и неприятной.