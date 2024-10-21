Врач объяснил, что такое лихорадочный сон

Когда вы чувствуете себя плохо, то лихорадочные сны — это последнее, что вам хотелось бы увидеть. Но всё же они возникают довольно часто.

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Лихорадочный сон — это яркая и часто странная галлюцинация, которую вы можете испытать во время сильной лихорадки. Об этом говорит доктор Ниш Манек, врач общей практики в Лондоне.

При значительном повышении температуры тела мозг временно перестаёт нормально функционировать. Это приводит к появлению интенсивных и сюрреалистичных образов. Происходить такое может в любой фазе сна, но большая часть ярких снов возникает во время быстрого сна (БДГ). Считается, что лихорадка может нарушить эту фазу сна.

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Лихорадочные сны могут включать искажённые образы, необычные ощущения или отрывочные мысли. Всё это может сильно дезориентировать человека.

Но если лихорадку удаётся держать под контролем или она проходит, то такие сны должны прекратиться сами по себе.

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