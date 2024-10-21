Российские биологи создали модель образования рубцов

Российские учёные вырастили ткани рубцов в лабораторных условиях

© Ferra.ru

Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработали модель фиброза — процесса, при котором на месте здоровой ткани образуется рубцовая. В своих экспериментах они использовали стволовые клетки, а также клетки кожи и легких, помещая их в чашки Петри с созданными условиями, напоминающими естественную среду. Эти условия включали белковый матрикс, синтезируемый клетками, и белок, способствующий фиброзу, что поможет изучать причины этого заболевания и разрабатывать новые способы терапии.

Фиброз, который может возникнуть в результате повреждения или воспаления внутренних органов, приводит к замещению специализированной ткани соединительной, что сказывается на функционировании органов. Статистика говорит о том, что до половины смертей в развитых странах связаны именно с фиброзом, и для его лечения нужны новые подходы. Ученые считают, что для этого необходимо разобраться в механизмах замещения поврежденной ткани и выявить факторы, способствующие развитию фиброза.

В процессе экспериментов исследователи превратили стволовые клетки в миофибробласты — клетки соединительной ткани. Это произошло благодаря созданию для стволовых клеток микроокружения, схожего с тем, что наблюдается в тканях при фиброзе. Через четыре дня на новом матриксе ученые заметили, что стволовые клетки начали вырабатывать специфические белки, которые указывают на формирование рубцовой ткани. Исследования показали, что в таких условиях клетки начали производить гораздо больше профибротических белков и значительно меньше антифибротических. Ученые также заметили изменения в микроРНК, что может влиять не только на сами стволовые клетки, но и на окружающие их клетки. Ольга Григорьева, участница проекта, отметила, что этот подход поможет глубже понять механизмы фиброза и станет платформой для тестирования новых лекарств.