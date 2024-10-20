Найден способ улучшить доставку противовирусных лекарств

В России создали специальные «контейнеры» для лечения ротавирусных инфекций

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В Институте биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ разработали инновационные «контейнеры», которые не разрушаются в желудочном соке и предназначены для точной доставки терапевтических молекул миРНК в клетки кишечника. Это открытие стало важным шагом к созданию эффективного лекарства против ротавирусной инфекции, для лечения которой в мире пока нет безопасных препаратов.

Малые интерферирующие РНК (миРНК) обычно применяются в генной терапии рака, но учёные заметили, что их можно использовать и для лечения ротавирусных инфекций. Для этого им нужен надёжный носитель, который защитит лекарственные вещества от агрессивной среды желудочно-кишечного тракта и обеспечит целевую доставку в клетки. Исследователи протестировали разные виды микро- и наночастиц в качестве таких носителей.

Чтобы проверить, как «контейнеры» будут вести себя в организме, учёные смоделировали условия в желудке и кишечнике человека. Все испытанные носители показали высокую эффективность в доставке и высвобождении миРНК в клетках, а также в экспериментах на лабораторных животных. Следующий этап — тестирование противовирусного действия полученных веществ на мышах, что поможет оценить их потенциал в борьбе с ротавирусами.