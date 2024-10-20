Ученые опасаются, что антибиотики работают все менее эффективно

Учёные забили тревогу из-за крупнейшей медицинской угрозы последних лет — антибиотики «становятся всё менее эффективными», пишет немецкий таблоид Bild* со ссылкой на учёных ФРГ, в том числе на Общество инфекционной терапии имени Пауля Эрлиха.

Президент общества инфекционной терапии Матиас Плец недавно выступил с заявлением о том, что общество оказалось на грани утраты достижений современной медицины и откатывается к эпохе, предшествующей открытию пенициллина.

Похожим мнением поделилась микробиолог Ивонн Маст из Института Лейбница DSMZ.

«Антибиотики были величайшим достижением медицины. Возникновение всё большего числа устойчивых бактерий и нехватка новых антибиотиков — это серьёзная угроза», — сказала профессор.

Немецкая газета приводит данные исследования, согласно которым к 2050 году от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, в мире могут погибнуть около 39 млн человек.

Так, по оценкам профессора интенсивной терапии Франка Брункхорста, сейчас в амбулаторной практике слишком часто назначают антибиотики.

«С восстановлением международных поездок после пандемии к нам поступает множество резистентных бактерий. Особенно высокие уровни устойчивости наблюдаются в таких странах, как Греция, Португалия, Турция, а также Индия и другие страны Азии», — сказал врач.

Старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков ранее рассказал «Известиям» о супербактериях, которые устойчивы к различным антибиотикам.

* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.