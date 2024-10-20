Как ленивый отдых влияет на развитие раннего слабоумия

Любители ленивого отдыха на 74% меньше подвержены риску раннего слабоумия нежели те, кто не дает себе расслабиться в выходные, заключила группа ученых из Тайваня по итогам двухлетнего исследования, опубликованного в журнале SpringerLink. В эксперименте приняли участие 215 мужчин и женщин старше 65 лет.

Участники исследования вели дневники сна и носили акселерометры — устройства, похожие на наручные часы, которые могут распознавать движение и отмечать время сна. Ученые собрали данные и сопоставили их с наличием у испытуемых признаков ранней деменции. Оказалось, что у тех, кто позволял себе расслабленный отдых, риск развития деменции был ниже на 74%.

Ранее врач-невролог Видновской клинической больницы Оксана Тютчева рассказала, что для предотвращения деменции необходимо развивать мелкую моторику на протяжении 40 минут каждый день. По ее словам, также рекомендуется изучать иностранные языки и рисовать.

До этого профессор неврологии медицинского колледжа Университета Иллинойса в Чикаго Фернандо Тестаи предупредил, что заболевания сердечно-сосудистой системы могут спровоцировать развитие деменции. По его словам, при нарушении кровоснабжения мозга происходит гибель клеток и тканей, что может привести к проблемам с когнитивными функциями.