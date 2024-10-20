Ученые раскрыли роль наследственности и образа жизни для долголетия

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели новое исследование, которое помогает понять, что больше влияет на продолжительность жизни — генетика или образ жизни. По словам исследователей, наследственность действительно имеет значительное влияние на долголетие, однако здоровый образ жизни также играет важную роль.

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На протяжении многих лет было установлено, что снижение калорийности рациона способствует увеличению срока жизни животных. Исследования показали, что мыши, придерживающиеся режима ограничения калорий, живут дольше, хотя гены, как выяснили ученые, оказывают более сильное влияние на продолжительность жизни, чем диетические изменения.

В ходе эксперимента ученые изучили 960 мышей, разделенных на группы с различными моделями ограничения калорий: 20% и 40% меньше, чем у контрольной группы. Долгоживущие мыши, несмотря на диетические изменения, продолжали жить дольше своих короткоживущих соперников. Однако у мышей, придерживающихся 40%-ного ограничения, были зафиксированы физические негативные последствия, такие как снижение иммунной функции и потеря мышечной массы.

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