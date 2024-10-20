Риски психических болезней определили по ДНК

Прорывное исследование Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявило потенциальные генетические факторы риска психопатологии. Анализируя обширный набор данных о генетической информации и поведенческих чертах, исследователи обнаружили связи между конкретными генетическими вариантами и различными факторами риска, включая стрессовые жизненные события и время, проведенное перед экраном устройств.

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Исследование, опубликованное в Nature Mental Health, использовало феномовое ассоциативное исследование (PheWAS) для изучения взаимосвязи между генетическими вариантами, связанными с психическими расстройствами, и широким спектром поведенческих и экологических факторов. Этот подход позволил исследователям определить потенциальные цели для будущих стратегий профилактики и раннего вмешательства.

Хотя исследование дает ценные идеи, важно отметить, что оно сосредоточено на людях европейского происхождения, что ограничивает обобщаемость его выводов. Исследования продолжаются.

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