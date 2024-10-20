Иранские ученые разработали новый препарат для борьбы с раком

Одна из иранских инновационных компании представила новый препарат, предназначенный для таргетной терапии при раке молочной железы и некоторых видов рака желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает ParsToday, партнер сети TV BRICS.

По словам представителей компании, лекарство создано на основе антител, технология производства которых ранее была недоступна в Иране.

Принцип действия препарата состоит в том, что искусственно синтезированные лекарственные антитела точечно доставляются к пораженным тканям. Врачу предоставляется комбинация иммунотерапии и химиотерапии в виде одного лекарственного средства. Таким образом, в организм вводится меньшая доза, что позволяет минимизировать такие побочные эффекты, как выпадение волос или потеря веса. Препарат также способен значительно увеличить продолжительность жизни онкологических больных и существенно снизить вероятность рецидива заболевания.

Уже запущено массовое производство препарата. Отмечается, что его стоимость в десять раз ниже цены зарубежных аналогов.