Cоздано новое устройство, измеряющее сахар в реальном времени

Новая неинвазивная система непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), предсказывающая уровни сахара в крови с помощью данных электрокардиограммы (ЭКГ), готова изменить контроль диабета. По крайней мере так считают разработчики системы.

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Это устройство от Singular Wings Medical было представлено на выставке Taiwan Innotech Expo 2024 и предлагает решение ограничений традиционных CGM, которые требуют инвазивных датчиков и имеют высокие затраты.

Новая CGM работает, анализируя сигналы ЭКГ, используя исследования, которые показывают, что колебания уровня сахара в крови влияют на электрическую активность сердца. С помощью алгоритмов машинного обучения Singular Wings разработала систему, которая оценивает уровень глюкозы в реальном времени.

«Средняя точность составляет около 80%», — говорит Дик Хсие, менеджер по аккаунтам в Singular Wings.

Хотя требуется дополнительная проверка выводов, результаты пока многообещающие.

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