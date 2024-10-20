Ученые придумали, как победить рак с помощью бактерий

Исследователи из Колумбийского университета в США выяснили, что определённые бактерии можно натренировать так, чтобы они боролись с раком и метастазами. Микробиологии, иммунологи и специалисты биомедицинской инженерии заявляют, что вакцина с бактериями сможет рак ещё и предотвращать.

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Что выяснили учёные

По мнению исследователей Колумбийского университета в США, в борьбе и профилактике рака можно использовать определённые бактерии. Они находят мутировавшие клетки и образуют там колонию. При этом микроорганизмы могут охотиться не только на клетки опухоли, но и метастазы.

Учёные узнали, что рассматриваемые бактерии могут не только лечить рак в любой стадии, но ещё и находить зарождающиеся проблемы во время ремиссии или у вообще здоровых ранее людей. Об этом говорится в публикации медцентра университета.

Для этого исследователи вывели специальный тип бактерий — цепочка начиналась с пробиотического штамма E. coli. Их не только натренировали на поиск мутировавших клеток, но и убрали защитную функцию. Это значит, что если бактерия не найдёт цель, иммунная система организма от неё избавится без последствий.

Природная защита от рака

Ранее учёные нашли новое средство, которое может помочь в борьбе с раком. Природную защиту подогнал не организм, а флора планеты. Подробнее о том, какое растение может помочь против мутаций клеток, — читайте здесь.