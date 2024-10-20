В России запатентовали мармелад для диабетиков

Способ производства мармелада с добавлением сока ягоды княженики, сиропа топинамбура и водорослей спирулины, который обладает повышенной пищевой ценностью и при этом низким гликемическим индексом, разработали и запатентовали в Омском государственном аграрном университете им. Столыпина. Свойства продукта позволяют употреблять его в пищу диабетикам, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

"Изобретение обеспечивает получение желейного мармелада для диетического питания с высокой пищевой и биологической ценностью, органолептическими показателями, высокими профилактическими свойствами", - говорится в патенте.

По разным оценкам, в России сахарным диабетом болеют от 10 до 12 млн человек. Продукты с содержанием сахара могут существенно повысить уровень глюкозы в крови. Как отмечают авторы разработки, сейчас в кондитерской промышленности известны разработки мармелада либо с высоким содержанием сахара, либо с сахарозаменителями и искусственными красителями и при этом с низкой пищевой ценностью для организма. Для решения этой проблемы ученые предложили новый подход к производству продукта.

Уточняется, что разработка относится к кондитерской промышленности. Для улучшения пищевых свойств ученые использовали в качестве подсластителя сироп из топинамбура, а в качестве вкусоароматического компонента и натурального ароматизатора и красителя - натуральный сок княженики. Эта ягода похожа по внешнему виду на малину и произрастает в севере России. Сок этой ягоды, по данным ученых, содержит большое количество витаминов микроэлементов, а также лимонную и яблочную кислоту, дубильные вещества, сапонины, флавоноиды, фитонутриенты, эфирные масла, антоцианы.

"Это значительно повышает пищевую и биологическую ценность", - поясняют авторы патента.

Как отмечают разработчики, добавление сиропа топинамбура придает продукту диетические свойства, повышая его профилактическое назначение. Кроме топинамбура, ученые также добавили в продукт семена чиа, которые богаты витаминами, а также микроэлементами, и порошок из водоросли спирулины. Этот порошок позволяет увеличить уровень белка в крови, что дает возможность снижаться уровню глюкозы и креатинина, что важно для диабетиков.

"Спирулина является сильным антиоксидантом, укрепляет иммунитет, способствует очищению от токсинов и жиров, стимулирует обмен веществ", - поясняется в патенте.

Как добавили авторы разработки, созданный продукт способствуют нормализации уровня глюкозы, а также помогают организму взаимодействовать с инсулином. Продукт поддерживает работу мозга, укрепляет костную ткань, нервную систему, стенки сосудов, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Ученые считают, что в дальнейшем разработка поможет получить новые виды мармелада для диетического питания счет применения нетрадиционного сырья.