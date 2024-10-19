Назвали продукты, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью

Учёные из Оксфордского университета обнаружили, что регулярное употребление продуктов, богатых насыщенными жирами, может привести к опасным изменениям в организме менее чем за месяц.

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В ходе 24-дневного эксперимента эксперты проанализировали здоровье двух групп добровольцев. Одна из них соблюдала диету с высоким содержанием насыщенных или полиненасыщенных жиров (круассаны, печенье, бургеры, чипсы), а другая — потребляла источники полезных жиров, включая рыбу, орехи и оливковое масло.

Участники первой группы продемонстрировали значительное ухудшение ключевых показателей здоровья: у них на 10% вырос уровень общего и «плохого» холестерина на 10%, а также объем жировых отложений в печени. Между тем у добровольцев, употреблявших полиненасыщенные жиры, отмечалось снижение общего холестерина и уровня ЛПНП.

По словам ведущего исследователя Николы Срнича, критически важным моментом является не только количество потребляемых жиров, но и их качество.

Важен тип жира, а не его количество. Интересно, что можно увидеть такие изменения так быстро, всего за три недели.

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